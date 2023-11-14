Астрономы решили стереть имя Магеллана со звездного неба

На протяжении веков имя прославленного путешественника Фердинанда Магеллана использовали для названий космических объектов. Современные астрономы решили, что это несправедливо и нужно избавиться от таких названий, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет APS Physics.

Две галактики-спутника нашего Млечного Пути, которые ярко светят над южным полушарием, называются Большим и Малым Магеллановыми Облаками.

Астрономы считают, что португальский моряк XVI века был убийцей, который порабощал и сжигал дома коренных народов во время своей первой экспедиции по кругосветному плаванию. Они настаивают на том, что его имя больше не должно чтиться и ассоциироваться с этими звездными облаками.

"Магеллан совершил ужасающие поступки. На территории, которая впоследствии стала Гуамом и Филиппинами, он и его люди сжигали деревни и убивали их жителей", - заявил астроном Миа де лос Рейес из Амхерстского колледжа в Массачусетсе.

Магеллан возглавил испанскую экспедицию 1519 года и совершил первое европейское плавание в Азию через Тихий океан, но погиб в битве в 1521 году с коренными народами на территории современных Филиппин.

В статье в журнале APS Physics Рейес призывает Международный астрономический союз - орган, отвечающий за присвоение названий астрономическим объектам, - переименовать Магеллановы облака. "Я и многие другие астрономы считаем, что астрономические объекты и установки не должны называться в честь Магеллана или кого-либо еще, имеющего жестокое колониальное наследие", - указал ученый.

Профессор Дэвид Хогг из Нью-Йоркского университета также добавил: "Основная проблема заключается в том, что облака не являются его открытием". Коренные жители южного полушария могли ясно видеть эти объекты и дали им свои собственные названия. Фактически только в конце 19 века они были названы в честь исследователя.

"Когда мы поддерживаем имена людей, таких как Магеллан, чьи жизни и наследие активно причиняли вред, мы отталкиваем сообщества, которым был причинен вред", - поделился своим мнением Рейес.

Пока неясно, какие альтернативные названия можно было бы дать Магеллановым облакам. В качестве одного из предложений было выдвинуто "Млечные облака".

Кроме того, в честь исследователя назван один из самых необычных водоемов планеты, речь идет о Магеллановом проливе.