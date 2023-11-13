Как живется гавайским бомжам

Бомжи на Гавайах настолько в шоколаде и защищены властями острова, что это самый бомженаселенный штат в США.

Концентрация бомжей здесь в 6 (!!!) раз выше, чем в среднем по стране. В 6 раз - 1,2% всего населения! Причем, треть всех бомжей мигрировали на Гавайи из других штатов в последние 10 лет. Спросите, почему это происходит? Дело в том, что этот штат отличается особым чувством гуманизма к бездомным, всячески опекая, помогая им, обеспечивая всем, в чем у бомжей возникает нужда и просто не давая бездомным умирать.

А теперь, внимание, в среднем власти штата Гавайи тратят на одного бомжа 700 долларов в месяц... Вот он, реальный минимальный прожиточный минимум. Почти 42 тысячи рублей.

Понятно, что бомжам невероятно кайфово на Гавайах. И солнце тебе, и океан, и никаких холодов и морозов. Можно вообще не париться по поводу места, где жить, т.к. жить можно абсолютно везде - не замерзнешь.

Но, несмотря на высокогуманное отношение властей к этим товарищам, экономически ситуация устраивает всё меньше.

Знаете, какой выход нашли власти? Они готовы любого бездомного отправить ... в путешествие! А так, как в путешествие с Гавайев можно отправиться только на самолете, бездомным оплачивают авиабилет, а также процедуры по санитарной обработке и приведению внешнего вида в приличный, чтобы человека пустили в самолет. Правда, в один конец. Иными словами, таким способом их пытаются выселить с острова.

Выселять людей из штата насильно не позволяет американское законодательство, поэтому пришлось создать программу, при которой особо убыточные жители сами, добровольно переедут еще куда-нибудь. Ограничения на участие в программе "путешествия на материк" минимальные: предложением сможет воспользоваться любой гавайский бездомный, который не болеет заразными болезнями и готов подписать документ, подтверждающий, что отлет будет совершенно добровольным. Правда, слетать бесплатно на континент можно строго один раз: улететь, вернуться за свой счет и потом улететь еще раз не получится.

Формально, власти объясняют, что программу придумали в целях заботы о самих бомжах. Теперь они смогут спокойно переехать к своим родным и близким, которые помогут им снова встать на ноги. Но по большому счету никто особенно не скрывает, что штат рассчитывает таким образом серьезно сэкономить бюджетные деньги. Бомжа гораздо дешевле один раз помыть и усадить в самолет, чем содержать до конца жизни.

Вообще, на Гавайях не первыми придумали как "легально" выселить бомжей. Первыми такую штуку придумали в Нью-Йорке, где еще в 2007 году власти начали покупать местным бездомным билеты на автобус, поезд и даже самолет. Все бесплатно, но только в один конец. Естественно, всё это подается не как высылка бомжей ради экономии, а как благородная забота города о воссоединении семей.

Уже почти десять лет из Нью-Йорка отправляют по несколько сотен бомжей ежегодно. Это обходится городскому бюджету в полмиллиона долларов в год, но в мэрии уверяют, что затраты окупаются - годовая экономия от каждой "воссоединенной семьи" в дорогущем Нью-Йорке достигает $36 тысяч.

Опыт Нью-Йорка стал постепенно расползаться по США. Программы бесплатного отъезда бомжей стали принимать в других крупных городах вроде Сан-Франциско или в районах с приятным, стимулирующим приток бродяг климатом типа курортов Флориды. Затем высылать бомжей догадались в столице Луизианы Батон-Руже. Там, на суровом Юге депутаты поначалу честно назвали программу "Вымести начисто" ("Clean Sweep"), но вовремя одумались и переименовали в "Надежду".

Власти подчеркивают, что выдают бесплатные билеты только тем бездомным, кто может подтвердить, что им есть куда ехать. Но насколько строго это правило соблюдается в реальности - неизвестно.

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