Ученые выяснили, как скоро глобальное потепление выйдет из-под контроля

Британские ученые из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона считают, что глобальные температуры пройдут безопасный порог потепления в 1,5 °C к концу текущего десятилетия. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change (NCC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно расчетам специалистов, мир нагреется выше 1,5 °C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи уже к 2030 году. А еще через 20 лет температура преодолеет границу в 2 °С, если темпы выбросов сохранятся на нынешнем уровне.

Эксперты оценивают размеры оставшегося у Земли "углеродного бюджета" (количества углекислого газа, которое можно выбросить в атмосферу без существенного вреда для климата) в 250 млрд тонн CO2. Согласно исследованию, в настоящее время люди ежегодно выбрасывают в атмосферу около 40 млрд тонн CO2.

Представленные оценки содержат большую неопределенность, связанную с воздействием метана и других парниковых газов. Также неясно, как различные части климатической системы отреагируют на повышение температуры.

Например, усиленный рост растительности в некоторых регионах может поглотить большое количество углекислого газа и компенсировать некоторое потепление, в то время как изменения в циркуляции океана и таяние ледниковых щитов могут ускорить потепление.