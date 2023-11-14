Загадочное послание: в Гималаях нашли брошенный 20 лет назад дневник

Таинственное послание обнаружили российские туристы в Гималайских горах. Во время восхождения группа путешественников наткнулась на брошенные вещи альпинистов. Среди них было не только снаряжение, но и рукописи 20-летней давности. Для их расшифровки даже понадобилась помощь специалистов. Некоторые эксперты уже сравнили эту находку с трагедией на перевале Дятлова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Что произошло в мистических индийских горах и кто владельцы брошенных вещей, разбирался корреспондент "Известий" Евгений Подтергера.

Покорение гималайских вершин

От этого невероятного вида перехватывает дыхание. Верховья Гималаев, окрестности неизведанной реки Алакнанды, высота: около пяти тысяч метров над уровнем моря.

"Спуск по кулуару, по которому течет ручеек. Пока все вроде удачно", - говорит турист.

Тагильские туристы - первые из россиян, кто отважился покорить загадочные вершины. Эти места у индусов считаются священными. Чтобы добраться, пришлось преодолеть настоящий квест в духе Индианы Джонса. Сначала - бурлящие горные реки, а затем - топкие болота.

"Если ты остаешься стоять, может засосать полностью. Видите, какие зыбучие пески, надо спасаться, иначе меня уже засасывало вот так", - сказала путешественница.

Следы пропавшей экспедиции

На самом верху уральцы наткнулись на следы пропавшей экспедиции, поразительно напоминающие те, что когда-то обнаружили на месте гибели знаменитой группы Дятлова.

"Термос производства США, в нем была вода, фотоаппарат пленочный, пленка вот", - отметила туристка.

Судя по найденным артефактам, неизвестные альпинисты в спешке покинули базовый лагерь, побросав вещи. Часть предметов произведены еще в 90-е годы. То, что таинственные события произошли больше 20 лет назад, подтвердил и дневник, спрятанный в одном из рюкзаков.

"Обнаружилась вот эта книга, там есть записи. Она индийская, и вот записи здесь сохранились какие-то по датам", - рассказала женщина.

Часть записей размыло водой, другие страницы слиплись в один плотный комок. Прямо на месте уральские альпинисты попытались просушить ежедневник и в таком виде доставили его в Россию для расшифровки. Оказалось, часть записей сделаны на бенгальском языке.

"Записи сделаны явно в тяжелых условиях, потому что видно по всему - я тоже часто пишу в походах. Когда пишут вот так, не попадая в строки, это, как правило, в тяжелых условиях, на коленке где-то", - считает путешественница.

Как расшифровали послание из прошлого

РЕН ТВ удалось частично расшифровать послание из прошлого. Последняя запись датирована 16 сентября 2001 года.

"Гора Шивлинг в красивом тумане - это одна из самых опасных гор в мире. И самая красивая в Гималаях. Наверху нас ждет тяжелое восхождение и мертвая ловушка", - говорится в дневнике.

Что это за "мертвая ловушка" и связана ли она с костями, которые туристы обнаружили в нескольких сотнях метров, возможно так и останется загадкой. Фотопленка, как и в случае на перевале Дятлова, не смогла пролить свет на темную историю.

"Возможно, все-таки есть шанс, что он не погиб. Бывают такие случаи, когда рюкзак срывает, а человек, допустим, получил травму. И спасающие уносят его, им не до рюкзака. Если тогда ему было лет 30, сейчас уже 50, если, конечно, он остался живым после этого", - отметила руководитель группы альпинистов Анна Гилева.

Никто из местных жителей не смог припомнить группу, которая не вернулась после восхождения в самом начале XXI века. Последняя зацепка - почтовый адрес на конверте, который уцелел между страницами дневника каким-то чудом. Исследователи планируют написать в Калькутту и передать послание, которое почти 20 лет хранилось на безлюдном леднике.