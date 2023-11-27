Редкую почтовую марку продали за рекордную сумму

Редкая почтовая марка, известная как "Перевернутая Дженни", продана на аукционе за $2 млн с учетом премии приобретателя, установив тем самым рекорд по цене продажи для одной американской марки. Как передает Day.Az, об этом сообщает ARTnews.

В публикации отмечается, что данная марка является одной из примерно 100 экземпляров, которые выпустили в 1918 году почтовым ведомством Соединенных Штатов по случаю открытия почтовых авиарейсов между Вашингтоном, Филадельфией и Нью-Йорком. Из-за спешки один лист марок отпечатали с ошибкой: изображение самолета было перевернутым. Данная партия считается самой известной в истории филателии в США.

По словам руководителя аукционного дома имени Роберта Сигела Скотта Трепела, проданная марка является самым лучшим экземпляром из всех существующих, поэтому цена в $2 млн отражает ее качество.

До этого картину "Женщина с часами" кисти испанского художника Пабло Пикассо продали на аукционе Sotheby's за более чем $139 миллионов.

Таким образом, это вторая по дороговизне картина испанского художника. Отмечается, что "Женщина с часами" изначально оценивалась в $120 миллионов.