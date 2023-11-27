В США предсказали главные события 2024 года

Американский журнал The Economist предположил, какие главные события произойдут в мире в 2024 году. Предсказания издания, в том числе падение мировых валют, изображены на обложке журнала в виде коллажа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В центре картинки помещена урна для голосования, указывающая на проведение выборов во многих странах мира. Сверху и по бокам от нее показаны президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский, смотрящие друг на друга. При этом поверх головы Зеленского изображены бомбы, а над Путиным - голубь, символизирующий мирные переговоры. Рядом с обоими политиками - песочные часы с истекающим временем.

Внизу коллажа размещены президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин, в отличие от российского и украинского лидера, они смотрят в противоположные стороны. От них идут ветви, соединяющиеся с глобусом, на котором выделены Южная Америка и Юго-Восточная Азия. Под изображениями обоих политиков размещены иконки, изображающие, судя по всему, полезные ископаемые.

Кроме того, издание предсказало в коллаже дальнейшее развитие искусственного интеллекта, поместив его в центральную часть картинки. Еще один тренд, отображенный на ней - вероятное падение мировых валют, показанное в виде графика. Рядом с графиком изображены иконки доллара, евро, фунта стерлингов и иены.