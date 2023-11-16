Ученые рассчитали оптическую глубину колец Сатурна

Аспирант Ланкастерского университета измерил оптическую глубину колец Сатурна, используя новый метод, основанный на том, сколько солнечного света достигало космического аппарата "Кассини", когда он находился в тени колец, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Оптическая глубина показывает, как далеко свет может пройти через этот объект, прежде чем будет поглощен или рассеян.

Исследование, проведенное Университетом Ланкастера в сотрудничестве со Шведским институтом космической физики, опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Космический аппарат "Кассини" был запущен в 1997 году и достиг Сатурна в 2004 году, проведя самое обширное на сегодняшний день исследование планеты и ее спутников. Миссия завершилась в 2017 году.

Аспирант Ланкастерского университета Джордж Ксистурис под руководством доктора Криса Арриджа проанализировал данные с зонда Ленгмюра на борту "Кассини". Этот прибор измерял холодную плазму в магнитосфере Сатурна.

Ученые сосредоточились на периодах, когда "Кассини" находился в тени Сатурна или главных колец. Во время каждого затмения зонд Ленгмюра фиксировал резкие изменения в данных.

Джордж сказал: "Поскольку зонд металлический, всякий раз, когда он был освещен Солнцем, солнечный свет давал зонду достаточно энергии для высвобождения электронов. Это и есть фотоэлектрический эффект, и высвобождаемые электроны являются так называемыми "фотоэлектронами". Однако они могут создавать проблемы, поскольку обладают теми же свойствами, что и электроны в холодной плазме вокруг Сатурна, и разделить их непросто. Сосредоточив внимание на вариациях данных, мы поняли, что они связаны с тем, сколько солнечного света пропускает каждое кольцо. В конце концов, используя свойства материала, из которого был изготовлен зонд Ленгмюра, и то, насколько ярким было Солнце в окрестностях Сатурна, нам удалось рассчитать изменение количества фотоэлектронов для каждого кольца и рассчитать оптическую глубину колец Сатурна".

Основные кольца, которые простираются на расстояние до 140 000 км от планеты, но имеют максимальную толщину всего 1 км, должны исчезнуть из нашего поля зрения к 2025 году. Кольца будут наклонены ребром к Земле, что сделает их практически невозможными для наблюдения. Они будут наклоняться обратно к Земле во время следующей фазы 29-летней орбиты Сатурна и будут становиться более заметными и яркими до 2032 года.