Астрономы обнаружили поразительную звездную структуру

Международная группа астрономов сообщает об открытии крупномасштабной структуры, состоящей по меньшей мере из 20 массивных галактик. Структура, получившая название "Космическая лоза", имеет размер около 13 миллионов световых лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, это открытие было подробно описано в статье, опубликованной 8 ноября на сервере предварительной печати arXiv.

Массивные и плотные структуры галактик воспринимаются как прародители скоплений галактик - самых массивных гравитационно связанных систем во Вселенной. Следовательно, обнаружение новых структур такого типа и их детальное исследование имеет фундаментальное значение для нашего понимания формирования и эволюции галактик.

Группа астрономов во главе с Шуовеном Джином из Датского технического университета обнаружила новый объект такого типа - крупную структуру, похожую на виноградную лозу, отсюда и ее название "Космическая лоза". Структура была обнаружена при красном смещении 3,44 в области расширенной полосы Грота (EGS), наблюдаемой с помощью JWST. Наблюдения были дополнены данными космического телескопа "Хаббл" (HST).

Наблюдения показывают, что Космическая лоза представляет собой чрезвычайно длинную и крупную структуру - длиной приблизительно 13,04 и шириной 0,65 миллиона световых лет. Следовательно, эта структура значительно больше, чем другие компактные группы галактик и протоскопления при красных смещениях выше 3,0.

Исследование показало, что Космическая лоза состоит по меньшей мере из 20 массивных галактик и шести сверхплотных галактик, общая масса которых составляет 260 миллиардов масс Солнца. Две наиболее массивные галактики этой структуры, обозначенные как галактика А и галактика Е, находятся в состоянии покоя (со скоростью звездообразования менее 0,5 солнечных масс в год) и демонстрируют морфологию с преобладанием выпуклостей.

Согласно статье, полученные результаты свидетельствуют о том, что Космическая Лоза находится на пути к формированию скопления галактик. Исследователи считают, что галактика E станет самой яркой галактикой скопления, если она попадет в ядро скопления в более позднее космическое время.