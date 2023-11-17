У Британской королевской палаты украли бронзовую пушку

Бронзовую пушку XIX века украли из коллекции Королевской оружейной палаты Великобритании. Как передает Day.Az, об этом сообщает Independent.

Утверждается, что пропажу пушки обнаружили в феврале 2023 года, все это время шло расследование, которое установило, что пушку похитили ради ее сдачи на металл, поскольку она не имеет коллекционерской ценности.

Королевская оружейная палата также заявила об исчезновении двух мечей XIX века в мае прошлого года.

Уточняется, что пушку украли во время выставки, которая проходила за пределами Королевской оружейной палаты. Где была расположена экспозиция, не уточняется, однако в Палате заявили, что после пропажи все экспонаты вернули в постоянную коллекцию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!