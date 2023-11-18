Ученые выяснили, чья ракета упала на Луну весной прошлого года

Команда американских аэрокосмических инженеров из Университета штата Аризона, Калифорнийского технологического института и других научных институтов выяснила, какой объект упал на Луну 4 марта 2022 года. Согласно их выводам, это была китайская ракета-носитель с прикрепленным к ней неизвестным объектом. Исследование опубликовано в научном журнале The Planetary Science Journal (TPSJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первоначально предполагалось, что весной прошлого года с поверхностью естественного спутника нашей планеты столкнулась верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Однако отслеживание пусков опровергло эту теорию и показало, что причиной инцидента оказалась ракета-носитель для миссии КНР "Чанъэ 5-Т1" - одной из нескольких космических экспедиций, запущенных Китаем для получения образцов лунного грунта.

Научная группа также выяснила подробности полета аппарата. Они выяснили, что ракета двигалась без характерного раскачивания, свойственного другим подобным конструкциям из-за асимметрии распределения массы, вызванной тяжелым двигателем. Ученые пришли к выводу, что их китайские коллеги прикрепили к корпусу некий противовес, устранив колебания.

Представители Китая пока не комментировали информацию о падении своей ракеты на Луну.

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