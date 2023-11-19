Ученые-любители обнаружили странный небесный объект

Команда ученых-космологов, астрономов и астрофизиков определила, что небесный объект, замеченный гражданскими учеными еще в 2016 году, не является кометой или астероидом, он находится на границе между ними обоими.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters, группа описывает многочисленные тесты, которые были проведены, чтобы определить природу объекта.

В ходе новой работы группа гражданских ученых обнаружила в ночном небе объект, который не был идентифицирован научным сообществом. Ученые-любители продолжили свою работу, просматривая общедоступные архивные данные, и нашли изображения объекта. При этом ученые обнаружили явные признаки поведения кометы. Они зарегистрировали объект в проекте Active Asteroid, где он привлек внимание исследовательской группы.

Исследовательская группа незамедлительно назвала объект квази-Хильда 2009 DQ118. Изучив 20 изображений объекта, найденных в архивах, исследователи рассмотрели его с помощью Магелланова телескопа. Затем ученые провели фотометрический анализ хвоста и обнаружили, что он был примерно одинаковой длины и яркости на всех сделанных снимках. Они также проследили историю его орбиты с помощью динамического моделирования.

Работа команды показала, что объект действительно был квази-Хильдой и часто приближался к Юпитеру, вращаясь вокруг Солнца. Исследователи не обнаружили никаких свидетельств того, что этот объект является кометой или астероидом. Он не был ни в основном ледяным, ни в основном каменным.

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