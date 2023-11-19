В Мексике пытаются доказать мумификацию инопланетян

Мумифицированные тела инопланетян во второй раз возвращаются на конгресс Мексики с новыми доказательствами, что "они реальны"

Как передает Day.Az, там провели вторые слушания по делу двух "тел", найденных в Перу. Утверждается, что трупы принадлежали "нелюдям" с гибридной ДНК.

Вызвавший споры энтузиаст НЛО и журналист Хайме Моссан привел ряд врачей, которые заявили, что тела принадлежали реальным, когда-то живым организмам. Некоторые эксперты утверждали, что изучали "пять подобных экземпляров в течение четырех лет".

Конгрессу были показаны новые фотографии и рентгеновские снимки. Исследователи утверждают, что изображения доказывают, что "они реальны". Эксперты также указали, что их ДНК является гибридной, что позволяет предположить, что тела были потомками человека.

"Это гибридные существа, которые, по-видимому, более развиты, чем мы... мы столкнулись с чем-то поистине экстраординарным", - сказал исследователь.

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