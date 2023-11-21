Ученые предупредили о приближающейся магнитной буре

Исследователи из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили, что с 22 по 26 ноября (со среды до воскресенья) ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Магнитная буря начнется 22-го числа в семь утра по бакинскому времени, затем 23-го числа утихнет и снова "ударит" по Земле 24-го и 25-го, 26-го магнитосфера будет возбужденной и потом успокоится.

Согласно прогнозу, напряженность магнитного поля будет достигать уровня G1, это минимальный показатель. Это значит, что событие не скажется на жизни людей, однако колебания магнитного поля могут почувствовать метеозависимые люди, дети и пожилые граждане. Специалисты советуют на время повышенной солнечной активности чаще отдыхать на свежем воздухе, избегать стресса и ограничить работу, требующую большого внимания и концентрации.

Магнитная буря такой же силы также ожидается в декабре: пятого и десятого числа месяца.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!