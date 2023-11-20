Температура в мире на один день критически повысилась

Среднемировая температура на один день преодолела критический порог потепления в два градуса. Повышение температуры зафиксировали ученые службы Евросоюза Copernicus. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявила заместитель главы организации Саманта Берджесс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации аналитиков, рубеж был ненадолго преодолен 17 ноября. В сравнении с доиндустриальной эпохой температура на Земле выросла на 2,06 градуса Цельсия. Кроме того, в пятницу температура превысила показатели 1991-2020 годов в среднем на 1,17 градуса. Таким образом, 17 ноября стало самым жарким днем за всю историю наблюдений.

Климатологи предупреждают, что стабильное потепление на два градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой приведет к необратимым последствиям для планеты и ее экосистем. Недопущение роста среднемировой температуры на полтора градуса остается главным пунктом Парижского соглашения по климату 2015 года. По словам Берджесс, температурный рекорд 17 ноября не нарушил условия договора, но продемонстрировал, что мир от этого уже не так далек. Также в интервью CNN она заметила, что данные Copernicus предварительны и требуют подтверждения реальными наблюдениями.

В Рио-де-Жанейро во вторник, 14 ноября, температура воздуха достигла 58,5 градуса Цельсия. Член Межправительственной группы экспертов по изменению климата Пауло Артасо связал рост температуры с глобальным потеплением и феноменом Эль-Ниньо. Специалист отметил, что Бразилия наиболее уязвима по отношению к климатическим изменениям, поскольку расположена в зоне тропического климата.

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