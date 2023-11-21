Ученые рассказали об удивительной находке на Меркурии

Ученые из Института планетарных наук обнаружили свидетельства наличия потенциальных соляных ледников на Меркурии. Это открывает новые рубежи в астробиологии, выявляя изменчивую окружающую среду, которая может соответствовать условиям обитаемости, характерным для экстремальных местностей Земли, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

"Наше открытие дополняет другие недавние исследования, показывающие, что на Плутоне есть азотные ледники, подразумевая, что явление оледенения распространяется от самых жарких до самых холодных границ нашей Солнечной системы. Эти местоположения имеют решающее значение, поскольку они выявляют богатые летучими веществами участки на просторах множества планетарных ландшафтов", - сказал Алексис Родригес, ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Planetary Science.

Ученые Дебора Доминге, Брайан Трэвис, Джеффри С. Каргел, Олег Абрамов, Джон Вейрич, Николас Касл и Фрэнк Чжуанг являются соавторами статьи.

"Эти меркурианские ледники, отличные от земных, происходят из глубоко залегающих богатых летучими веществами слоев (VRL), обнажившихся в результате ударов астероидов. Наши модели убедительно подтверждают, что солевой поток, вероятно, породил эти ледники, и что после образования они сохраняли летучие вещества более 1 миллиарда лет", - сказал соавтор Трэвис. - "Специфические соединения солей на Земле создают пригодные для жизни ниши даже в самых суровых условиях, где они встречаются, таких как засушливая пустыня Атакама в Чили. Такой ход мыслей заставляет нас задуматься о возможности существования на Меркурии подповерхностных областей, которые могли бы быть более гостеприимными, чем его суровая поверхность".

"Эти области потенциально могут выступать в качестве зависящих от глубины "зон Златовласки", аналогичных области вокруг звезды, где наличие жидкой воды на планете могло бы обеспечить жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, но в данном случае основное внимание уделяется правильной глубине под поверхностью планеты, а не правильному расстояние от звезды", - объяснил Родригес.

"Главная загадка, касающаяся Меркурия, связана с происхождением его ледников и хаотичных ландшафтов. Какой механизм был ответственен за формирование VRL? В нашем исследовании мы представляем модель, которая объединяет последние данные наблюдений для решения этого вопроса. Примечательно, что мы исследуем Северный хаос, расположенный в северной полярной области Меркурия", - сказала соавтор Доминге.

"Эта область характеризуется сложными паттернами дезинтеграции, достаточно значительными, чтобы уничтожить целые популяции кратеров, возраст некоторых из которых составляет приблизительно 4 миллиарда лет. Под этим разрушенным слоем находится еще более древняя, изрытая кратерами палеоповерхность, ранее выявленная с помощью гравитационных исследований. Сопоставление фрагментированной верхней коры, образующей сейчас хаотический рельеф, с этой древней поверхностью, обнаруженной под действием силы тяжести, позволяет предположить, что VRL были образованы поверх уже затвердевшего ландшафта", - сказал Родригес. - "Эти находки бросают вызов преобладающим теориям формирования VRL, которые традиционно фокусировались на процессах дифференциации мантии, когда минералы разделяются на различные слои в недрах планеты. Вместо этого имеющиеся данные свидетельствуют о существовании крупномасштабной структуры, возможно, возникшей в результате распада мимолетной, горячей первичной атмосферы в начале истории Меркурия. Этот атмосферный коллапс, возможно, произошел в основном в продолжительные ночные периоды, когда поверхность планеты не подвергалась сильному солнечному нагреву. Подводные отложения могли внести значительный вклад в формирование меркурианского VRL с преобладанием соли, что знаменует собой значительный отход от предыдущих теорий о ранней геологической истории планеты. В этом сценарии вода, выделяющаяся в результате вулканической дегазации, могла временно образовать бассейны или мелководные моря жидкой или сверхкритической воды (например, плотного, сильно соленого пара), что позволило отложениям солей осесть."

"Последующая быстрая потеря воды в космос и удержание ее в гидратированных минералах в земной коре оставили бы после себя слой с преобладанием солей и глинистых минералов, который постепенно превратился бы в плотные отложения", - сказал соавтор Каргель.

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