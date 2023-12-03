В автомобилях для богатых увидели угрозу планете

В Великобритании новый внедорожник в среднем выбрасывает больше углекислого газа (CO2), чем более компактный автомобиль 2013 года выпуска. Это показало исследование климатической организации Possible, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Внедорожники пользуются все большей популярностью в Соединенном Королевстве. За последнее время доля внедорожников на британском авторынке выросла с одной пятой до трети. По статистике, внедорожник на 81 процент чаще покупают зажиточные семьи - они составляют 20 процентов от числа всех британских домохозяйств. Они же за год проезжают в три раза больше миль, чем 80 процентов населения.

Три четверти новых внедорожников зарегистрированы на горожан, для кого такой автомобиль скорее излишество, чем надобность. По данным исследования в районах Кенсингтон и Челси британской столицы, четверть владельцев внедорожников проживает в богатейшей части района. За потраченные на покупку внедорожника деньги британцы могут приобрести электромобиль, говорится в отчете Possible. Таким образом, становится очевидна зависимость между доходами и покупкой внедорожника.

Аналитики подчеркнули, что результаты данного исследования противоречат распространенным оценкам экологичности машин. Специалисты заявили о необходимости изменить систему налогообложения на загрязнение планеты. При введении зоны сверхнизких выбросов CO2 в Лондоне в 2019 году власти основывались на мнении, что больше всего выбросов приходится на старые автомобили, владеют которыми малообеспеченные граждане.

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