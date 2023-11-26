Эколог рассказал, в чем обманывают экоактивисты

Самые распространенные вещи, от которых призывают отказаться экоактивисты, - одежда из натурального меха, полиэтиленовые пакеты и пища животного происхождения. Защитники природы апеллируют массой имеющихся альтернатив. Однако они также опасны для экологии, рассказал "Газете.Ru" эколог, гендиректор и основатель экологического сервиса "Сохрани лес", участник фонда "Сколково" Андрей Хорошилов, передает Day.Az.

По словам эксперта, самый популярный и массово поддерживаемый экологический тренд - биоразлагаемые пакеты, считающиеся безопасной альтернативой полиэтиленовым. Однако в естественной среде биопакеты не разлагаются - тем более быстро и полностью. Максимум, на что можно рассчитывать, - что они распадутся на фрагменты, на что тоже уйдет немалый срок: от трех до десяти лет пройдет только до распада на частицы.

"Биопакеты могут разложиться полностью только в специальных промышленных установках. Чтобы процесс разложения произошел самостоятельно, необходимы определенные условия окружающей среды, которые очень тяжело воссоздать в быту. При этом, даже если условия будут максимально благоприятными, биопакеты все равно оставят после себя частицы. Таким образом, никакой разницы в том, используете вы биопакеты или обычные, нет. Кроме того, при разложении биопластик выбрасывает в атмосферу опасный парниковый газ метан, а некоторые виды биоразлагаемых пакетов в естественной среде, например, на полигоне, и вовсе распадаются на токсичный микропластик - тот самый, которого все боятся в обычных полиэтиленовых пакетах", - констатировал Хорошилов.

Эксперт добавил, что бумажные пакеты - тоже не альтернатива пластиковым. Но дело не в разложении, а в их производстве, которое требует огромного количества воды и сопровождается выбросом токсичных отходов. Так пластик оказывается опасным в конце жизненного цикла, а бумажный пакет - в его начале.

"Еще один распространенный миф, активно тиражируемый экоактивистами, - отказ от натурального меха в пользу экозаменителей. Так появились экошубы, экожилеты и все остальное меховое "эко". И да, искусственная шуба спасла сотни жизней животных, однако на ее создание ушло очень много воды и электроэнергии, за счет чего появился большой углеродный след. А частицы микропластика, содержащиеся в полимерных волокнах, из которых делаются экошубы, проникли в воду, почву и воздух. И проникают каждый раз, когда с экошубы просто летит "мех". Что уже говорить о том, что вторичной переработке в большинстве стран они не подлежат и имеют очень короткий срок службы. Из-за чего спустя несколько лет носки попадают на полигоны, не разлагаясь сотни лет, как пластик, и выбрасывая в атмосферу токсиканты", - сообщил основатель экологического сервиса "Сохрани лес".

Он указал, что ни искусственный, ни животный мех не являются явными лидерами по экологичности. Материалы наносят природе сопоставимый вред. А громкие слоганы производителей "экомеха" являются обыкновенным маркетингом.

По словам Хорошилова, еще одним вредным мифом является заблуждение о том, что полный отказ от мяса спасет мир от последствий изменений климата. Как заявил Хорошилов, производство продовольствия действительно отвечает за практически треть выбросов парниковых газов. Пищевая промышленность - такой же драйвер изменения климата, как и энергетика. Выращивание скота требует большого количества воды и площади земли, что приводит к вырубке лесов.

"Но отказ от животного мяса едва ли поможет снизить углеродный след, ведь вредные выбросы от животноводства примерно на 5% меньше, чем от сельского хозяйства. Важно отметить, что главной проблемой в сельском хозяйстве являются удобрения: производство растительной пищи требует обработки почвы, и следы использования удобрений по подземным источникам попадают в ключевые водные артерии. Мы выращиваем пищу, но отравляем воду. Например, более трети от всего загрязнения Волги - это загрязнение от сельского хозяйства, а именно удобрений", - заключил эколог.