Американский композитор создала симфонию Галактики на основе данных, собранных телескопами NASA

Композитор Софи Кастнер превратила в музыку данные, собранные телескопами NASA "Чандра", "Хаббл" и "Спитцер". Ее произведение Where Parallel Lines Converge" ("Где сходятся параллельные линии") черпает вдохновение из образа центрального региона нашей Галактики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Space, в композиции можно услышать звуковые отражения множества объектов и структур, находящихся в этом регионе, например газовых пузырей, ядер звезд, полос пыли и звездных яслей (одно из ярчайших звездных скоплений земного неба - прим.).

Вместо попытки передать звуковое впечатление от всего сложного изображения в его полном объеме Кастнер решила сосредоточиться на трех ключевых элементах. Первый - это двойная звездная система, обнаруженная в рентгеновском диапазоне, обозначенная ярким синим шаром слева на изображении. Второй - группа дуговидных структур. И третий - самый величественный из всех - сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А*, скрытая в сердце Млечного Пути.

"Моей целью было привлечь внимание слушателя к небольшим событиям в рамках всего набора данных", - поделилась Кастнер о восприятии композиции.

Звуковые волны можно рассматривать как колебания, распространяющиеся через атомы и плавающие в воздухе молекулы. Но в космосе есть только вакуум, не передающий звуковые вибрации.

Итак, симфония является звуковой интерпретацией данных, равно как изображение с телескопа Джеймса Вебба является оптической интерпретацией инфракрасных сигналов.

Композиция разделена на три части, которые играют слева направо.