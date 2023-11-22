Мужчина притворился жертвой крокодила ради денег

В Индии мужчина ради денег притворился, что его утащил крокодил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по версии следствия, он рассчитывал на крупную компенсацию своей семье, пишет издание Hindustan Times.

47-летний Бикрант Маллик из индийского штата Одиша (Орисса) задолжал односельчанам несколько сотен тысяч рупий. Друзья посоветовали ему сходить к реке и полить водой идолов - это, как они считали, помогает при финансовых проблемах. Маллик послушал их, ушел к реке и не вернулся. У воды нашли только его велосипед и одежду.

Жители села подозревали, что мужчина стал жертвой крокодила. Родственники Маллика обратились в правоохранительные органы и сообщили, что он пропал. Полицейские сразу же проверили местонахождение его мобильного телефона. Оказалось, что он подключен к сотовой сети в городе Каттака, расположенном в 70 километрах от места происшествия.

В конце концов Маллику пришлось прийти в полицию и сознаться в содеянном. "В ходе допроса выяснилось, что он инсценировал свое исчезновение, чтобы избавиться от назойливых кредиторов", - заявил полицейский инспектор Ранжит Моханти.

Как полагают в полиции, Маллик действительно надеялся, что виновником сочтут крокодила. В этом случае власти могли выплатить его семье крупную компенсацию - 600 тысяч рупий. Следователи допросили жену и других родственников Маллика, которые могли знать о его планах.

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