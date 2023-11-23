Исследователи обнаружили водород в образцах лунного грунта

Ученые из Военно-морской исследовательской лаборатории США (NRL) обнаружили водород солнечного ветра в лунных образцах, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Образцы лунного грунта с "Аполлона" были предоставлены исследовательской миссией НАСА специалистам NRL для тестирования. Исследовательская группа, возглавляемая учеными из отдела материаловедения и технологий NRL, продолжает изучать образцы с лунной поверхности и астероидов, чтобы получить представление о том, как поверхности взаимодействуют с космической средой. Предыдущие испытания образцов "Аполлона" подтвердили наличие гелия солнечного ветра в зернах лунного грунта.

"Это первый случай, когда ученые продемонстрировали обнаружение водородсодержащих соединений внутри везикул в лунных образцах", - сказала доктор Кэтрин Д. Берджесс, геолог из отдела материаловедения и технологий NRL. - "Ранее та же команда из NRL использовала самые современные методы, такие как сканирующая просвечивающая электронная микроскопия и спектроскопия потерь энергии электронами, для обнаружения гелия в лунных образцах, а другие исследователи находили воду в других образцах, но это первая публикация, показывающая наличие водорода in situ в лунных образцах."

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!