В Китае вор уснул на месте ограбления и был арестован

В Китае преступник уснул во время ограбления и был задержан полицией, пишет Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сообщению местных СМИ, когда грабитель залез в дом, он услышал разговор людей и испугался. Поэтому вор решил подождать в другой комнате, когда домочадцы лягут спать, а после этого вынести все ценности. Однако китайцу не удалось осуществить задуманное - он уснул.

Хозяйка дома узнала, что внутри посторонние, услышав громкий храп. Женщина пошла на шум и вскоре увидела, как на полу спит незнакомый ей мужчина. После этого китаянка вызвала полицию, и приехавшие офицеры арестовали преступника.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что у мужчины уже были проблемы с законом - у него есть судимость за кражу. После того как об инциденте узнали пользователи соцсетей, они высмеяли грабителя.

"Если он так устал, возможно, ему не следовало работать "сверхурочно", - шутят комментаторы.

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