Астрономы изучили новую звезду

Астрономы из Ливерпульского университета Джона Мура провели фотометрические и спектроскопические наблюдения недавно открытой новой звезды AT 2023prq. Результаты наблюдательной кампании, опубликованные в ноябрьском номере журнала Research Notes of the American Astronomical Society, проливают больше света на природу этой звезды, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Новая звезда - это звезда, испытывающая внезапное увеличение яркости и медленно возвращающаяся к своему первоначальному состоянию. Это процесс, который может длиться много месяцев. Такой выброс высвобождает огромное количество энергии. Он является результатом аккреции в тесной двойной системе, содержащей белого карлика и его компаньона.

AT 2023prq (другое обозначение ZTF23aaxzvrr) была обнаружена 15 августа 2023 года в гало галактики Андромеды.

Астрономы Майкл Хили-Калеш и Дэниел Перли из Ливерпульского университета были одними из первых, кто наблюдал за АТ 2023prq после того, как она была идентифицирована. Они использовали Ливерпульский телескоп (LT) и различные другие наземные средства для наблюдения за новой звездой до конца августа 2023 года.

Наблюдения, проведенные Хили-Калешем и Перли, показали, что абсолютная пиковая звездная величина AT 2023prq составляла около -7,6. Прогнозируемое расстояние этой новой звезды до галактики Андромеды составляет приблизительно 150 000 световых лет. Согласно исследованию, у AT 2023prq очень короткое время спада - около 3,4 дня. Ученые предполагают, что этот объект может принадлежать к категории "слабых и быстрых" новых.

Кроме того, спектроскопические наблюдения AT 2023prq выявили линии излучения гелия в спектрах звезды и относительно высокие скорости выброса из линии излучения водорода-альфа. Эти данные указывают на то, что AT 2023prq принадлежит к спектроскопическому классу гелий/азот.

Подводя итоги, авторы статьи пришли к выводу, что AT 2023prq является классической новой звездой. В классических новых звездах богатое водородом вещество, аккрецирующееся от донора, в конечном итоге достигает критического давления и подвергается термоядерному выбросу у основания аккрецируемого слоя. Во время извержения эти новые звезды могут достигать абсолютных величин до -10,5.

Исследователи отметили, что AT 2023prq находится на относительно большом расстоянии от галактики Андромеды. По их словам, наблюдения подтверждают, что AT 2023prq принадлежит к гало этой галактики.

