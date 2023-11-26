Британский музей признал известного римского императора женщиной

Музей Северного Хартфордшира в британском Хитчине признал известного римского императора Гелиогабала женщиной. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Time.

Работники британского музея заявили, что решили называть императора "она", изучив тексты римского историка и консула Диона Кассия.

"Не называйте меня господином, ибо я леди", - по данным Кассия, заявил однажды император, правивший с 218 по 222 год.

По словам члена управляющего совета музея Кейт Хоскинс, решение было продиктовано внимательностью к использованию местоимений как людьми в прошлом, так и современными людьми.

"Мы знаем, что Гелиогабал идентифицировала себя как женщина и четко указала, какие местоимения использовать, что показывает, что местоимения - это не какая-то новинка", - сказала она.

При этом некоторые эксперты сомневаются в том, можно ли верить Кассию.

"Упоминания о макияже, париках и удалении волос на теле, возможно, были введены для того, чтобы подорвать авторитет непопулярного императора", - предположила профессор классической литературы Кембриджского университета Шушма Малик.

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