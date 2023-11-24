Обнаружен второй самый мощный космический луч за всю историю

"Телескоп Array обнаружил второй самый мощный космический луч за всю историю": Ученые зафиксировали явление, которого "не может быть в природе" и признались, что ничего не понимают.

Как передает Day.Az, в 1991 году ученые университета Юты обнаружили самый энергически сильный космический луч, который когда-либо наблюдался. Позже получившая название частица Oh-My-God, энергия космического луча потрясла астрофизиков. Ничто в нашей галактике не имело силы, чтобы произвести его, частица имела больше энергии, чем теоретически возможно для космических лучей, движущихся на Землю из других галактик. Проще говоря, частица не должна была существовать.

С тех пор телескопы наблюдали более 30 сверхвысокоэнергетических космических лучей, хотя ни один из них не приблизился к энергии уровня частицы Oh-My-God. И ничто еще не объяснило их происхождение или то, как они могут путешествовать на Землю.

27 мая 2021 года эксперимент Telescope Array обнаружил второй по силе космический луч с экстремальной энергией. Его направление, по-видимому, шло из пустой области пространства, граничащей с галактикой Млечный Путь. В своем наблюдении, опубликованном 23 ноября 2023 года в журнале Science, ученые описывают космический луч сверхвысокой энергии, приходя к выводу, что подобные редкие явления могут следовать физике частиц, неизвестной науке. Такой частицы, подчеркивает издание университета Юты, не может существовать в природе.

"Прослеживая траекторию новой частицы до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, что могло ее произвести. Вот в чем загадка - что, черт возьми, происходит?" - заявил представитель Telescope Array в Джон Мэтьюз"

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