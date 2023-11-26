Небо над Санкт-Петербургом разрисовало яркими красками

Жители города Санкт-Петербург и близлежащих районов наблюдают удивительное природное явление - северное сияние. Известно, что северное сияние появляется благодаря магнитным бурям. Оба явления вызваны влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы.

Day.Az со ссылкой на Телеграм канал представляет подборку фотографий этого необычного природного явления.

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