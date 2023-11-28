У нейтронных звезд обнаружили уникальные свойства

Международная группа астрономов выяснила уникальные свойства нейтронных звезд, относящихся к магнитарам и радиогромким пульсарам. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, помогут объяснить происхождение быстрых радиовсплесков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что магнитное поле пульсаров в тысячу миллиардов раз сильнее магнитного поля Земли, однако существует небольшая группа нейтронных звезд, у которых магнитное поле еще в 1000 раз сильнее. Примерно из 30 известных магнитаров шесть время от времени испускают радиоизлучение. Предполагается, что внегалактические магнетары являются источником быстрых радиовсплесков (FRB).

Ученые исследовали отдельные импульсы магнетаров и обнаружили закономерности, называемые квазипериодическими субимпульсными структурами. Такие же субимпульсные структуры также наблюдались у пульсаров, быстро вращающихся миллисекундных пульсаров и других нейтронных звезд, известных как вращающиеся радиотранзиенты. Более того, они оказались скоррелированы с вращением звезд и охватывают более шести порядков величины периода импульса.

Тот факт, что нейтронные звезды с периодом вращения менее нескольких миллисекунд и звезда с периодом около 100 секунд ведут себя как магнитары, позволяет предположить, что внутренняя природа субимпульсной структуры должна быть одинаковой для всех радиогромких нейтронных звезд. Если выяснится, что магнитары действительно ответственны за повторяющиеся FRB, то по периодам вспышек можно определить скорость вращения нейтронных звезд-источников.

Быстрые радиовсплески (FRB) происходят в течение нескольких миллисекунд и сопровождаются выбросом в космическое пространство огромного количества энергии - такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Исследователи связывали этот феномен со вспышками сверхновых, столкновением нейтронных звезд, активными черными дырами или магнитарами.

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