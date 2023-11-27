https://news.day.az/unusual/1617604.html «Дом-монстр» обнаружили в Москве - ВИДЕО
«Дом-монстр» обнаружили в Москве - ВИДЕО
На юго-востоке Москвы обнаружили "дом-монстр". Внимание на него обратил Telegram-канал "Новости Москвы".
Речь идет о доме, расположенном в Нижегородском районе столицы. На записи, снятой очевидцами, можно наблюдать жилое здание с наледью на окнах и свисающими сосульками с балконов нескольких этажей. При этом в нескольких незаледеневших окнах дома горит свет.
"Интересно, что это", - прокомментировала увиденное девушка, снявшая видеоролик. Автор сообщения не назвал причину появления скоплений льда на доме, однако предостерег москвичей от хождения под его окнами.
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