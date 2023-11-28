Американский словарь назвал слово года

Американский онлайн-словарь Merriam-Webster в 2023 году назвал "аутентичный" словом года. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редакторы отметили, что на протяжении нескольких лет наблюдалось большое количество поисков определения этого слова, однако в этом году произошел "существенный рост". По их словам, это произошло на фоне "историй и разговоров об искусственном интеллекте, культуре знаменитостей, идентичности и социальных сетях". Причина, по которой так много людей стали искать это слово, кроется в том, что оно имеет несколько значений. В частности, "аутентичный" означает "неподдельный" и "соответствующий личности, духу, характеру".

В топ поисковых систем в 2023 году также попали слова "коронация", "дипфейк" и "доппельгенгер" ("двойник").

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