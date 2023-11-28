Поезд разрезал выпавшую из автобуса женщину пополам

В Бразилии женщина попала под поезд, когда ехала на автобусе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mirror.

Водитель городского автобуса, в котором ехала 37-летняя Джулия де Альбукерке Виолато, пытался пересечь железнодорожный переезд перед приближающимся товарным составом, но не успел. При столкновении женщина выпала из автобуса на рельсы и попала под колеса поезда, которые разрезали ее пополам. Также в результате аварии травмы разной степени тяжести получили еще пять пассажиров автобуса.

Мать Джулии, 72-летняя Ана Роза, обвинила водителя автобуса в трагедии, заявив, что это "не несчастный случай, а преступление". Она рассказала, что Джулия везла одежду в благотворительный магазин, когда произошла катастрофа. "Она очень заботилась обо мне и любила меня, - она журналистам. - Не знаю, как я буду жить без нее".