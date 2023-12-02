Обнаружено редкое космическое явление

Ученые обнаружили редкое явление в соседней звездной системе, в которой шесть планет движутся синхронно по своим орбитам. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Планетная система звезды HD110067 находится на расстоянии ста световых лет в направлении созвездия Волос Вероники. Признаки ее существования были обнаружены в 2020 году спутником НАСА для исследования транзитных планет, который зафиксировал периодическое снижение яркости звезды. Астрономы объединили данные TESS и спутника ExOPlanet Европейского космического агентства, выявив первую в своем роде конфигурацию периодов вращения.

В этом случае ближайшая к звезде планета совершает три оборота на каждые два оборота следующей планеты - это называется резонансом 3/2. Эта закономерность соблюдается между четырьмя ближайшими планетами. Однако между четвертой и пятой, а также между пятой и шестой наблюдается резонанс 4/3 - четыре оборота на три витка следующей планеты. Ученые выяснили, что резонансные орбиты очень прочны и существуют уже миллиарды лет.

Хотя во время формирования планетных систем часто возникают орбитальные резонансы, они могут легко нарушиться из-за массивной планеты, близкого прохождения соседней звезды или столкновением с крупным небесным телом. По словам ученых, только около процента всех систем имеют резонансные орбиты, и еще меньше систем, которые имеют конфигурацию, подобную HD110067.Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!