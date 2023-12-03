Метеориты могли доставить азот на раннюю Землю

Микрометеориты, происходящие от ледяных небесных тел во внешней части Солнечной системы, могут быть ответственны за транспортировку азота в околоземную область на заре существования нашей Солнечной системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, это открытие было опубликовано в журнале Nature Astronomy международной группой исследователей.

Соединения азота, такие как соли аммония, в изобилии содержатся в материале, рожденном в регионах, удаленных от Солнца, но свидетельства их переноса в орбитальную область Земли были плохо изучены.

"Наши недавние результаты предполагают возможность того, что большее количество соединений азота, чем считалось ранее, было перенесено в область вблизи Земли, и потенциально послужило строительными блоками для жизни на нашей планете", - говорит Хоуп Исии, соавтор исследования.

Как и все астероиды, Рюгу - небольшой скалистый объект, обращающийся вокруг Солнца. Космический аппарат Hayabusa2 исследовал Рюгу и доставил материал с его поверхности на Землю в 2020 году. Этот астероид богат углеродом и подвергся значительному космическому выветриванию.

В новом исследовании ученые стремились найти данные о материалах вблизи орбиты Земли, путем изучения образцов с астероида Рюгу. Используя электронный микроскоп, исследователи обнаружили, что поверхности образцов астероида покрыты крошечными минералами, состоящими из железа и азота (нитрид железа: Fe4N).

"Мы предположили, что крошечные метеориты, называемые микрометеоритами, содержащие соединения аммиака, были доставлены с ледяных небесных тел и столкнулись с Рюгу", - сказал Тору Мацумото, ведущий автор исследования и доцент Киотского университета. - "Столкновения микрометеоритов запускают химические реакции на магнетите и приводят к образованию нитрида железа".

Нитрид железа наблюдался на поверхности магнетита, который состоит из атомов железа и кислорода. Когда магнетит подвергается воздействию космической среды, атомы кислорода теряются с поверхности в результате облучения ионами водорода от Солнца (солнечного ветра) и нагревания в результате воздействия микрометеорита. В результате этих процессов на поверхности магнетита образуется металлическое железо, которое легко вступает в реакцию с аммиаком, создавая идеальные условия для синтеза нитрида железа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!