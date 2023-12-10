Спрогнозированы экстремальная жара и засухи в Европе

Одновременные эпизоды экстремальной жары и засухи, которые изначально прогнозировались к концу века, могут наступить в Европе раньше, чем считали ученые. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Специалисты предполагают, что существует более чем десятипроцентная вероятность, что в период с 2050 по 2075 год произойдет двухлетний эпизод экстремальной жары и пятилетние мегазасухи в Европе. Предсказывалось, что такие стихийные бедствия начнут происходить лишь к концу XXI века при сценарии умеренного потепления (на 2,25 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня).

Общепринято, что изменение климата приводит к более частому возникновению одновременных экстремальных погодных и климатических явлений, таких как засуха, жара, наводнения или пожары, которые могут нанести серьезный социально-экономический ущерб. Кроме того, неясно, как возросшая изменчивость североатлантической системы может повлиять на эти экстремальные явления в Европе.

Вероятность того, что одиночные и продолжительные явления экстремального теплового стресса и засухи конца века будут повторяться из года в год, превышает 1 из 10 к 2050-2074 годам. Вероятность всех форм теплового стресса (когда воздух горячий и влажный днем ​​или жаркий ночью) может достичь 1 из 10 к 2030-2039 годам. Кроме того, температура поверхности моря в Северной Атлантике будет выше средней, что поспособствует созданию сухих и жарких условий в Европе.

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