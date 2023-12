Археологи выяснили, что неандертальцы в Европе активно охотились на слонов

Группа немецких археологов из Университета Гутенберга и Центра археологии Лейбница совместно с коллегами из Нидерландов нашли доказательства широкого распространения охоты на прямобивневых лесных слонов (Palaeoloxodon antiquus) среди неандертальцев около 125 тыс. лет назад. На это указывают находки в регионах Германии Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Прямобивневые слоны обитали в Европе и Западной Азии в среднем и позднем плейстоцене между 781 тыс. и 30 тыс. лет назад. Слоны достигали четырех метров в высоту, а их вес доходил до 13 тонн, что делало их крупнейшими наземными животными своего времени, превосходящими мамонтов.

Ученые смогли идентифицировать следы, оставленные каменными орудиями неандертальцев на костях слонов. Отметины указывали на то, что зверей преследовали и забивали.

"Результаты недавнего исследования костей теперь показывают, что охота на этих слонов неандертальцами не была разовым явлением, а более или менее постоянной деятельностью", - подчеркнула соавтор исследования, профессор Сабина Гаудзински-Виндхойзер.

Ученые подсчитали, что одного взрослого слона хватало, чтобы обеспечить пропитанием на сутки как минимум 2,5 тыс. взрослых неандертальцев.

По мнению археологов, для охоты на такого крупного и ценного зверя, как прямобивневый слон, неандертальцам приходилось собираться в большие отряды.

