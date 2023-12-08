Астрономы предсказали магнитную бурю на Земле на Новый год

На Земле 31 декабря 2023 года и 1 января 2024-го прогнозируется магнитная буря. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По прогнозу, буря будет слабой - класса G1. Также слабые магнитные ожидаются 18, 19 и 22 декабря.

Сильная магнитная буря уровня G3 прошла на Земле 1 декабря. По мнению синоптиков, начавшаяся в 13:00 по бакинскому времени, магнитная буря стала одной из сильнейших в 2023 году.

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