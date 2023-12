Радиосигналы раскрывают секреты массивных галактик

Черные дыры оказались в центре внимания исследования, проведенного доцентом Майклом Брауном из школы физики и астрономии Университета Монаш, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Исследователи углубились в тайны радиоволн, испускаемых самыми массивными черными дырами, используя ультрасовременный австралийский прибор Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

В своем стремлении ответить на вопрос о том, постоянно ли излучаются радиоволны массивными черными дырами, астрономы измерили радиоволны от крупнейших галактик в близлежащей Вселенной. В комплексном исследовании использовалась программа Rapid ASKAP Continuum Survey (RACS).

Исследование было принято к публикации в Publications of the Astronomical Society of Australia и в настоящее время доступно на сервере предварительной печати arXiv.

Признавая, что образование новых звезд в галактиках также может генерировать радиоволны, исследовательская группа сосредоточилась на галактиках с минимальным звездообразованием или вообще без него. Ученые исследовали 587 близлежащих галактик и выяснили, что 40 крупнейших галактик излучают радиоволны.

"Хотя возможно, что в этих галактиках скрыто какое-то низкоуровневое звездообразование, черные дыры кажутся наиболее вероятной причиной того, что мы наблюдаем", - сказал доцент Браун.

Исследование также выявило различия в излучении радиоволн среди самых больших галактик. Оказалось, что излучение у некоторых галактик значительно мощнее, чем у других. Например, галактика ESO 137-G 6 продемонстрировала радиояркость, примерно в 10 000 раз превышающую радиояркость галактики NGC 6876.

