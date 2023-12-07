Приятели посетили 99 пабов за 24 часа и установили мировой рекорд

Два друга из Австралии посетили 99 пабов за 24 часов и установили мировой рекорд, пишет издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гарри Курос и Джейк Лойтертон, которым по 26 лет, за сутки посетили 99 баров в Сиднее, выпивая в них как минимум один напиток. Приятели рады, что им удалось установить рекорд, однако путь к нему был трудным, признаются мужчины.

Друзья пожаловались, что во время посещения баров они сталкивались с многочисленными проблемами. В некоторых заведениях им запрещали вести видеосъемку, в других пабах отказывались обслуживать.

"К счастью, после переоценки нашего плана действий нам удалось продолжить", - рассказал Гарри.

Рекордсмены добавили, что планировали посетить 100 пабов, но ошиблись в подсчетах.

"Учитывая строгие законы Сиднея, мы поняли, что нам нужно избегать чрезмерного опьянения, чтобы нас пустили во все пабы", - добавил Курос.

Кроме того, мужчины вместе с рекордом собрали деньги для благотворительной организации, занимающейся исследованиями рассеянного склероза.

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