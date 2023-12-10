Затмение Бетельгейзе можно будет увидеть на следующей неделе

Бетельгейзе, одна из самых больших и ярких звезд на ночном небе, на мгновение исчезнет, когда перед ней пройдет астероид Леона. Редкое и мимолетное зрелище можно будет наблюдать в некоторых регионах в ночь с понедельника на вторник, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Астрономы надеются узнать больше о Бетельгейзе и Леоне во время затмения, которое, как ожидается, продлится не более 15 секунд.

В сентябре команда астрономов определила, что астероид имеет размеры около 55 километров в ширину и 80 километров в длину.

Неясно, закроет ли астероид всю звезду. Скорее всего, мы увидим затмение в виде "огненного кольца".

"Какой сценарий мы увидим, неизвестно, что делает событие еще более интригующим", - сказал астроном Джанлука Маса, основатель проекта Virtual Telescope, который будет вести прямую веб-трансляцию из Италии.

Бетельгейзе находится примерно в 700 световых годах от нас в созвездии Ориона. Она видна невооруженным глазом.

За затмением смогут наблюдать жители Флориды, Мексики, части стран Азии и Европы.

Бетельгейзе в тысячи раз ярче нашего Солнца и примерно в 700 раз больше. По данным НАСА, она настолько огромна, что если бы заменила наше Солнце, то простиралась бы дальше Юпитера.

Возраст Бетельгейзе составляет всего 10 миллионов лет, что значительно меньше возраста Солнца, которому 4,6 миллиарда лет. Ученые ожидают, что Бетельгейзе проживет не очень долго, учитывая ее массу и скорость, с которой она прожигает свой материал. Они считают, что Бетельгейзе превратится в сверхновую в результате мощного взрыва в течение 100 000 лет.

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