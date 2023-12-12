Япония планирует запуск новой миссии на Фобос

Два небольших спутника Марса, Фобос (около 22 км в диаметре) и Деймос (около 13 км в диаметре), десятилетиями озадачивали ученых, а их происхождение оставалось предметом споров. Некоторые ученые предпологают, что эти луны могут состоять из остаточных обломков, образовавшихся при столкновении планеты или крупного астероида с поверхностью Марса. Однако противоположная гипотеза предполагает, что спутники - это астероиды, которые были захвачены гравитационным притяжением Марса и оказались в ловушке на орбите, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Чтобы разгадать эту тайну, понадобятся материалы с поверхности лун для проведения аналитических исследований на Земле. Японское агентство аэрокосмических исследований (Jaxa) запустит миссию под названием "Исследование марсианской луны" (MMX) к Фобосу и Деймосу в сентябре 2024 года. Миссия будет запущена с помощью ракеты H-3, которая еще находится в стадии разработки.

Ожидается, что космический аппарат достигнет орбиты Марса в 2025 году, после чего выйдет на орбиту Фобоса, соберет материал с его поверхности и вернется на Землю к 2029 году.

Если столкновение действительно имело место, космический аппарат найдет на Фобосе материал, аналогичный тому, который находится на Марсе. У нас пока нет материала, доставленного непосредственно с Марса, но у нас есть камни, выброшенные с его поверхности, которые в конечном итоге попали на Землю. Следовательно, эти метеориты могут быть похожи на материал, который космический аппарат принесет с Фобоса.

В случае, если Фобос - это астероид, то его образцы будут похожи на материал, который можно найти на других астероидах нашей Солнечной системы. К счастью, у нас есть множество таких метеоритов и образцов, которые можно сравнить с материалом Фобоса.

Если Фобос действительно представляет собой древний фрагмент Марса, он может содержать самый примитивный марсианский материал. Марс пережил широкий спектр процессов, которые изменили породы на его поверхности, включая ветровую эрозию и изменение уровня воды. Основываясь на таких особенностях, как высохшие русла рек, наблюдаемые с орбитальных аппаратов, становится ясно, что вода на Марсе когда-то существовала.

Эта вода, вероятно, возникла в результате столкновений с астероидами, а также вулканической активности. Марс сохранил плотную атмосферу, которая позволяла воде присутствовать в виде жидкости на поверхности планеты.

Фобос, с другой стороны, оставался безвоздушным телом, где не происходили такие процессы, как загрязнение воды (хотя, возможно, имели место незначительные столкновения). Это означает, что образцы с Фобоса могут дать чрезвычайно важную информацию о первоначальном содержании воды на Марсе и пролить свет на процессы, которые происходили в ранней Солнечной системе.

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