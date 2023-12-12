Стало известно, где будет виден звездопад Геминиды

Метеорный поток Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря достигнет пика активности, астрономы ожидают до 150 "падающих звезд" в час. Наблюдать это явление при безоблачной погоде можно на всей территории России над южным горизонтом, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, передает Day.Az.

"В ночь с 13 на 14 декабря ожидается красивый и мощный звездопад года из созвездия Близнецы. Прогнозируется 150 метеоров в час. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России", - уточнили в планетарии.

Геминиды по количеству "падающих звезд" превосходят все другие ежегодные потоки. Они характерны яркими белыми метеорами - вспышками на небе от сгорающих в атмосфере Земли небольших небесных тел. Источником частиц является объект 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), занимающий промежуточное положение между астероидами и кометами.

Луна в ночь пика близка к новолунию, поэтому не будет создавать засветку на небе, которая ухудшает условия наблюдения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!