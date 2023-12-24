Ученые обнаружили редчайшего дельфина с «пальцами»

Ученые обнаружили и сфотографировали в Коринфском заливе странного дельфина с подобием пальцев. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Live Science.

Исследователи из Института Пелагоса по изучению китообразных летом дважды встретили редчайшего дельфина у берегов Греции. Его плавники имели необычную форму, которая отчасти напоминала большой палец. Несмотря на необычный внешний вид, дельфин был частью группы животных. Ученые видели, как он "плавает, прыгает и играет" с другими дельфинами.

"Мы впервые увидели такую удивительную морфологию плавников за 30 лет исследований в открытом море", - сообщил журналистам ученый Александрос Францис, который сделал фотографии плавников.

Коринфский залив находится в Ионическом море между материковой частью Греции и полуостровом Пелопоннес. Здесь обитает уникальная популяция дельфинов (примерно 1,3 тысячи особей), в которой смешаны несколько видов, среди них обыкновенные дельфины (Delphinus delphis), дельфины Риссо (Grampus griseus) и полосатые дельфины (Stenella coeruleoalba). Особь с "большим пальцем" оказалась полосатым дельфином.

Необычный плавник при этом, по мнению ученым, не похож на проявление болезни. По словам Франциса, его появление может быть результатом генной мутации, возникшей в результате постоянного скрещивания внутри небольшой популяции.

У китообразных - группы морских млекопитающих, в которую входят киты, дельфины и белухи - в ходе эволюции развились передние конечности с большим количеством костей, похожих на фаланги пальцев. Они напоминают человеческие руки, но заключены в мягкие ткани плавников. Специалист по макроэволюции Бруна Фарина считает, что это означает, что у дельфинов есть большие пальцы, хотя они и скрыты.

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