В доме пожилого мужчины нашли 65 зараженных кошек

В доме жителя Шотландии нашли 65 кошек, страдающих от вирусного заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Record.

68-летний Йен Сэмьюел Маккорд из деревни Уэст-Колдер, округ Уэст-Лотиан, в течение нескольких лет держал у себя дома десятки кошек и не следил за их бесконтрольным размножением. Сотрудникам Шотландского общества по предотвращению жестокого обращения с животными впервые стало известно о безнадзорных животных в 2020 году, когда местная благотворительная организация предложила Маккорду стерилизовать, кастрировать, привить и осмотреть их. Пожилой мужчина дал свое согласие, однако через некоторое время отказался от дальнейшей помощи.

Спустя год сотрудники общества стали всерьез беспокоиться о здоровье домашних кошек, однако Маккорд отказывался пускать их в дом. "Если посмотреть на окна дома со двора, можно было увидеть около 20 кошек. У многих из них были глазные инфекции или вовсе не было глаз. Было слышно, как они чихают, из их носов текли обильные выделения", - говорит сотрудница общества.

Через некоторое время специалистам удалось получить разрешение на посещение дома. В жилом помещении обнаружили 65 кошек, больных вирусом кошачьего герпеса. Кроме того, многие из них были заражены другими инфекциями и страдали от различных недугов. Специалисты отвезли всех животных в ветеринарные клиники.

Суд города Ливингстон, рядом с которым живет Маккорд, приговорил его к 12 месяцам общественного надзора и запретил заводить домашних животных в течение 10 лет. В суде мужчина признал, что не смог предоставить надлежащие условия своим кошкам.

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