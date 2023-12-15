Команда исследователей впервые получила спектроскопические данные «зеленого призрака»

Команда астрономов из Института астрофизики Андалусии, CSIC, Glorieta de la Astronomia и Политехнического университета Каталонии впервые получила данные спектроскопии мезосферного "зеленого призрака". В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, группа описывает свои многолетние усилия по сбору данных, которые объяснили бы природу этого явления, и то, как им, наконец, удалось достичь своей цели, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Предыдущие исследования показали, что во время некоторых гроз атмосферные явления, известные как спрайты, проявляются выше обычных типов молний. Спрайты - это электрические разряды, обычно проявляющиеся в виде красно-оранжевых вспышек различной формы. Это означает, что технически они являются другим типом молний. Они известны в научном сообществе как транзиентные световые явления (TLE).

В 2019 году гражданский ученый по имени Хэнк Шайма, снимая на видео TLE, обнаружил, что он также зафиксировал зеленоватое свечение на вершине TLE. Он опубликовал свое видео на YouTube, где оно привлекло внимание ученых. С тех пор как любителям, так и профессиональным видеооператорам удалось запечатлеть "зеленых призраков".

После размышлений в научном сообществе все пришли к единому мнению, что "зеленые призраки", скорее всего, были не чем иным, как возбужденными атомами кислорода. Команда ученых в этом новом исследовании решила собрать спектроскопические данные об этом явлении, которые показали бы, какие материалы в атмосфере способствовали его созданию.

Исследователям потребовалось почти четыре года, чтобы достичь своей цели - это произошло в ночь на 21 сентября 2019 года, когда команда направила свое устройство на точку над Средиземным морем. И хотя ученые не смогли запечатлеть сфотографировать "зеленого призрака", их оборудование показало свечение в зеленом спектре - оно длилось более 500 миллисекунд, намного дольше, чем TLE.

Исследователи обнаружили признаки присутствия никеля, железа и азота в дополнение к кислороду, что позволяет предположить, что "зеленый призрак" возник в результате метеоритной абляции частиц межпланетной пыли, движущихся через атмосферу с высокой скоростью.

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