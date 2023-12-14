Как бы выглядели актёры, если бы природа создала их женщинами

Когда вы смотрите тот или иной фильм, главную роль в котором играет знаменитый актёр и актриса, то скорее всего в вашей голове даже мысли не возникает о том, что он мог бы выглядеть иначе. Кардинально иначе. Например, что бы было, если бы природа распорядилась так, что актёру-мужчине было бы суждено родиться женщиной.

Тиктокер под ником geeek.brasil всё же решил сыграть в эти условно генетические игры и показал, какие симпатичные актрисы могли бы украшать большой экран, если бы хромосомы этих звёздных мужчин были бы с обозначением XX.

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