Найдены экзопланеты с подледными океанами
Ученые Центра космических полетов Годдарда НАСА нашли почти два десятка экзопланет, которые, возможно, имеют океаны жидкой воды под ледяной корой. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.
Астрономы рассмотрели условия на 17 подтвержденных экзопланетах, которые примерно размером с Землю, но менее плотны, что указывает на значительное количество льда и воды вместо более плотной породы. Хотя точный состав планет остается неизвестным, они намного холоднее Земли, и это позволяет предположить, что их поверхности могут быть покрыты льдом.
Существование подледных океанов обусловлено распадом радиоактивных элементов и приливными силами, возникающими от гравитации родительских звезд. Благодаря сильному внутреннему нагреву, на всех планетах в исследовании могут наблюдаться криовулканические извержения в форме гейзероподобных шлейфов
Предполагаемая толщина ледяного панциря варьировалась от примерно 58 метров для Проксимы Центавра b и 1,6 километра для LHS 1140 b до 38,6 километра для MOA-2007-BLG-192Lb. Это позволило рассчитать интенсивность гейзерной активности: на Kepler 441b она составила восемь килограммов в секунду, 290 тысяч килограммов в секунду для LHS 1140b и шести миллионов килограммов в секунду для Проксимы Центавра b.
В двух последних случаях активность достаточно велика, чтобы ее можно было бы наблюдать в телескопы. Это можно сделать во время транзита, когда планета проходит на фоне диска родительской звезды. Спорадическое присутствие водяного пара, которое можно обнаружить в спектре, должно указывать на криовулканические извержения.
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