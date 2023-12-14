На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет

Самая мощная вспышка за последние шесть лет зафиксирована на Солнце. Она была отмечена в четверг в районе 21:00 по бакинскому времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, была зафиксирована вспышка интенсивностью Х2,8 - это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность который составила Х2,2 балла. Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году.

Отмечается, что этой вспышке предшествовали две другие, по силе среднего уровня - М5,8 в 10:44 и М2,3 в 17:48.

Подобные активные события на Солнце зачастую предвещают магнитные бури, ближайшая из них ожидается в субботу.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.