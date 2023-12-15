Маск высмеял Безоса

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск счел, что миллиардер Джефф Безос недостаточно занимается развитием своей аэрокосмической программы в рамках компании Blue Origin, и посоветовал ему забыть о развлечениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Business Insider, ссылаясь на слова автора нашумевшей биографии Маска Уолтера Айзексона.

Айзексон недавно выступил в подкасте "Дневник генерального директора", где рассказал, как Илон Маск относится к Джеффу Безосу. По его словам, миллиардеры "не тусуются вместе", но при этом Маск с уважением относится к конкуренту.

"Маск хочет, чтобы Безос добился успеха, чтобы он отправил нас в космос. Он считает, что, чем больше компаний будут заниматься частными аэрокосмическими перевозками, тем лучше. Еще Маск хотел бы, чтобы Безос почаще вылезал из своей гидромассажной ванны и яхты и больше времени уделял Blue Origin", - сказал биограф.

Джефф Безос - основатель корпорации Amazon. Долгое время носил титул самого богатого человека в мире. В 2021 году Безос покинул пост главы Amazon. Сейчас занимает третью строчку в рейтинге богатейших людей в мире по версии Forbes. Перед ним - Бернар Арно и Илон Маск.

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