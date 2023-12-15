Какому знаку Зодиака повезет 15 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше - непростое - время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды - да и сама судьба - находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз - к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня - 15 декабря?

Не самый легкий в эмоциональном отношении день, когда раздражительными - и даже агрессивными - могут стать даже самые спокойные и психически уравновешенные люди. Впрочем, противостоять такому положению вполне под силу каждому из нас - необходимо просто переключить свое внимание с того, что злит, на то, что радует или хотя бы оставляет равнодушным. Но лучше всего - сосредоточиться на работе, подтянув существующие "хвосты", что позволит уйти на выходные, как говорится, с легкой душой.

Водолей

Водолеям звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сон, который они увидят нынешней ночью - в нем они получат важную подсказку относительно того, как решить важный жизненный вопрос. Скорее всего, она будет касаться личной жизни представителей знака, в которой они в последнее время изрядно запутались. На самом деле выйти из этого клубка противоречий довольно просто - разумеется, если знаешь, за какую ниточку потянуть - сон наглядно продемонстрирует, за какую именно.

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