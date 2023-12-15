На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет

На Солнце зафиксирована вспышка интенсивностью Х2,8, это самая сильная вспышка за последние шесть лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ведомости, об этом сообщает центр погоды "Фобос" со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Вспышка произошла 14 декабря около 21:00 по бакинскому времени. "Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 г.", - говорится в сообщении.

В "Фобосе" отметили, что явление также стало самым мощным с начала года. До этого сильная вспышка была зафиксирована 17 февраля, ее интенсивность составила Х2,2 балла. Синоптики пояснили, что такие активные события на Солнце зачастую становятся предвестниками магнитных бурь. Ближайшая буря ожидается 16 декабря, уточнили в "Фобосе".

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