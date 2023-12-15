Секретный американский спутник попал на фото

Секретный американский спутник системы Kuiper попал на фото компании HEO Space. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ArsTechnica.

Издание напоминает, что спутник Kuiper был запущен недавно, а сама система должна стать ответом Amazon на группировку Starlink компании SpaceX. ArsTechnica отмечает, что подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания не опубликовала почти никаких технических подробностей о своих космических аппаратах.

"Так что это изображение из космоса - лучшее, что у нас есть на данный момент", - заключается в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!