Невероятное явление природы засняли в Китае

На реке Раоян в городе Паньцзин провинции Ляонин появился необычный узор, привлекший внимание не только местных жителей, но и пользователей по всей Земле.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, что образовавшийся на воде рисунок похож на строение глаза человека. Явление уже окрестили "Глазом Земли", который наблюдает за небом.

Ученые пока не дали объяснения появления подобного "Глаза Земли".

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